Asker uğurlamasında silahlı kutlamaya gözaltı

İstanbul Bahçelievler ve Sultanbeyli ilçelerinde geçtiğimiz günlerde asker uğurlamasında silah kullanılması ile yaşanan dehşet görüntüleri sonrası polis harekete geçti. "Meskûn mahalde ateş etme" ve "Trafik güvenliğinin kasten tehlikeye sokulması" suçlarını işlediği belirlenen şüpheliler hakkında çalışma başlatıldı.

İstanbul'daki asker uğurlamasındaki silahlı kutlamaya gözaltı

BEŞ ŞÜPHELİYE 8 BİN 325 LİRA

Bahçelievler İlçesi'nde meydana gelen olayda görüntülerde yer alan ve araç plaka bilgilerinden bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen E. A. (19) E. G. (25) O. T. (20), M. A. (20), A. K. (23) isimli kişiler ilçede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet'te yapılan işlemlerde, şüphelilere 2918 sayılı trafik kanununun ilgili maddelerinden toplamda 8 bin 325 lira idari para cezası uygulandı. A. K. isimli şüphelinin de ehliyeti iptal edildi.

TABANCA VE KURUSIKI FİŞEKLER YAKALANDI

Sultanbeyli İlçesi'nde meydana gelen olay ile ilgili ise S. Ç. (27) isimli kişi ilçede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın üst aramasında, bir tane kurusıkı tabanca ve 12 tane kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyet mensuplarının iki ilçede sonraki günlerde yaptığı çalışmalar kapsamında, başka asker uğurlamalarında silah kullanımı suçundan 2 tane ruhsatsız pompalı tüfek ve 14 tane kuru sıkı tabancayla ilgili toplam 18 bin 116 lira para cezası kesildi. Diğer yedi şüpheli hakkında ise 2918 sayılı trafik kanununun ilgili maddelerinden toplamda 3 bin 300 lira para cezası uygulandı.

TOPLAMDA 29 BİN 741 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Yakalanan şahıslardan S. Ç. işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheliler E. A., E. G., O. T., M. A. ve A. K. adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilere silah kullanma ve trafikte güvenliğe kastetmeden toplamda 29.741 lira para cezası kesildi.