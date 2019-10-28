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Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı , Barış Pınarı Harekatı esnasında şehit olan Piyade Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun ve Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel ile Hakkari'de şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz'ın ailelerine başsağlığı diledi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.10.2019 21:15 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 21:23
Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı esnasında şehit olan Sarıtosun ve Türkel ile Hakkari'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit edilen Korkmaz'ın ailelerine başsağlığı mesajı göndererek, taziyelerini iletti.

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Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
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