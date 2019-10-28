Bugün EFT yapılıyor mu? 28 ve 29 Ekim’de yapılan EFT ne zaman hesaba geçer?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Salı gününe denk gelmesi ve Salı günü ile birlikte Pazartesi gününün de resmi tatil ilan edilmiş olmasına bağlı olarak EFT ve havale çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. 28 Ekim Pazartesi ve 29 Ekim Salı günleri EFT ya da havale işlemi gerçekleştirecek olan, bankaların çalışma saatlerini araştırmayı sürdürüyor. Bilindiği üzere havale işlemi aynı bankada bulunan hesaplar arasında 7 gün 24 saat gerçekleştirilebilirken EFT, sadece belirli saatler içerisinde gerçekleştirilebiliyor. Peki havale işlemlerinde resmi tatil günlerinde bir değişiklik söz konusu mu? Resmi tatilde EFT yapılabiliyor mu? İşte merak edilen soruların cevapları…

Haberimizin ilerleyen sayfalarından 28 ve 29 Ekim'de havale yapılıyor mu, 28 ve 29 Ekim'de EFT yapılıyor mu, 28 ve 29 Ekim'de yapılan EFT ne zaman hesaba geçer sorularına yanıt bulabilirsiniz.