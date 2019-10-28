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Bugün yapılıyor mu? 28 ve 29 Ekim’de yapılan EFT ne zaman hesaba geçer?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim’in tüm, 28 Ekim’in ise yarım gün tatil edilmiş olması, bankalarda işlem gerçekleştirecek vatandaşların kafasında birtakım soru işaretlerini doğurdu. Bu bağlamda en çok araştırılan soruların başında 28 Ekim’de yapılıyor? 28 ve 29 Ekim’de yapılan EFT ne zaman alıcı hesaba geçer? konuları geliyor. Bankaların çalışma saatlerini araştıran vatandaşların 1,5 günlük resmi tatil ile ilgili merak ettikleri EFT ve havale işlemlerine dair soru işaretlerini giderdik.

Giriş Tarihi: 28.10.2019 10:02
Bugün EFT yapılıyor mu? 28 ve 29 Ekim’de yapılan EFT ne zaman hesaba geçer?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Salı gününe denk gelmesi ve Salı günü ile birlikte Pazartesi gününün de resmi tatil ilan edilmiş olmasına bağlı olarak ve havale çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. 28 Ekim Pazartesi ve 29 Ekim Salı günleri EFT ya da havale işlemi gerçekleştirecek olan, bankaların çalışma saatlerini araştırmayı sürdürüyor. Bilindiği üzere havale işlemi aynı bankada bulunan hesaplar arasında 7 gün 24 saat gerçekleştirilebilirken EFT, sadece belirli saatler içerisinde gerçekleştirilebiliyor. Peki havale işlemlerinde resmi tatil günlerinde bir değişiklik söz konusu mu? Resmi tatilde EFT yapılabiliyor mu? İşte merak edilen soruların cevapları…

Haberimizin ilerleyen sayfalarından 28 ve 29 Ekim'de havale yapılıyor mu, 28 ve 29 Ekim'de EFT yapılıyor mu, 28 ve 29 Ekim'de yapılan EFT ne zaman hesaba geçer sorularına yanıt bulabilirsiniz.

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Bugün EFT yapılıyor mu? 28 ve 29 Ekim’de yapılan EFT ne zaman hesaba geçer?
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