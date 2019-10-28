Kaçak hayvan kesimine baskın! 400 kilo et ele geçirildi...
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin, ticari amaçlı kaçak kesim yapan kişiye ait işyerinde yaptığı denetimde yaklaşık 400 kilo kaçak et ele geçirildi. Zabıta, et dışında bir şey bulunmayan işyerini mühürleyerek kapattı.
Giriş Tarihi: 28.10.2019 09:45Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 09:49
Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri merkez Yakutiye ilçesinde kaçak kesim yapıldığı ihbarı üzerine dün harekete geçti. Ekipler gün boyu uzaktan izlediği Kongre Caddesi'ndeki iş yerine akşam saatlerinde baskın düzenlendi.