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Bugün ve kargolar açık mı? 29 Ekim'de bugün PTT ve kargolar tatil mi, çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle devlet kurumları ve özel şirketler resmi tatil oluyor. ve kargoda işleri olan vatandaşlar ise merakla ‘’28 Ekim ve 29 Ekim’de bugün PTT ve kargolar açık mı, çalışıyor mu?’’ sorusuna arama motorundan yanıt arıyor. Pazartesi günü birçok kurum ve kuruluş yarım günü tatil olması sebebiyle PTT ve kargo göndermek isteyenler çalışma(mesai) saatlerini öğrenmek istiyor. Peki, 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı’nda kargo ve olacak? İşte, bugün PTT ve kargo çalışma saatleri!

Giriş Tarihi: 29.10.2019 08:32 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 08:33
Bugün PTT ve kargolar açık mı? 29 Ekim'de bugün PTT ve kargolar tatil mi, çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri!

ve bankalarda işleri olan vatandaşlar 28 Ekim ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı açık mı? sorusu, merakla araştırılmaya başlandı. Kargo göndermek isteyenler ile PTT'de işi olanlar, iki kurumun çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Geçtiğimiz senelerde devlet kurumları ile birlikte özel kurumlar 28 Ekim günü öğleye kadar yarım gün hizmet veriyordu. Peki Pazartesi 28 Ekim'de ? Resmi daire ve kurumlar öğleden sonra açık olacak mı? 28 Ekim ve 29 Ekim'de PTT ve kargolar açık mı, çalışıyor mu? İşte merak edilen soruların yanıtları

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Bugün PTT ve kargolar açık mı? 29 Ekim'de bugün PTT ve kargolar tatil mi, çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri!
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