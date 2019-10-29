Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Bağcılar'da 2 kafeye silahlı saldırı

'da 2 kafeye silahlı saldırı

'da iki kafe kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Saldırılar sırasında kafelerde müşteri bulunmaması can kaybı ya da yaralanmayı engelledi. Kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için arama başlatıldı

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.10.2019 03:55 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 03:57
Bağcılar'da 2 kafeye silahlı saldırı

Alınan bilgiye göre, Göztepe Mahallesi Maslak Caddesindeki bir kafenin önüne gelen otomobil içerisindeki kişi ya da kişiler işyerine silahlı saldırı düzenledi.

Daha sonra caddede ilerleyen otomobilden bu kez yaklaşık 300 metre uzaklıktaki bir başka kafeye silahla ateş açıldı.

Saldırılar sırasında kafelerde müşteri bulunmaması can kaybı ya da yaralanmayı engelledi ancak park halindeki bir otomobilde hasar oluştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için arama başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bağcılar'da 2 kafeye silahlı saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN