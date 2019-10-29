Milyoner'in dahi çocuğu Arda Ayten SABAH'a konuştu: "Tarihimizle gurur duymalıyız"

SABAH'a konuşan Arda Ayten'in açıklamaları şöyle:

"GENÇLERİMİZİN REHBERE İHTİYAÇLARI VAR"

"Gençleri sürekli eleştirenler ve onlara inanmayanlar var. Kendi başarısızlıklarını gençleri eleştirerek yapmaya çalışıyorlar. Bu stadyuma gidip kendi futbolcularınızı ıslıklamak gibi bir şey. Türk gençleri kendilerine inanırsa her şeyi yapar. Gençlerimizin ciddi bir bilgi isteği var, geleneklerini de asla dışlamıyorlar. Kendi kültürlerine sahip çıkıyorlar.

Gençlerimizin en önemli yönü bağımsızlık duygularının kuvvetli olması. Ancak gençlerimizin bir rehbere ihtiyaçları var. Ben İlber Ortaylı'yı ve Aziz Sancar'ı kendime rol model olarak alıyorum. İlber Hoca'nın objektifliğini beğeniyorum. Aziz Sancar Cumhuriyetimizin kazanımlarından ortaya çıkan ve bunun değerini bilen bir bilim insanı. Başkaları gibi 'Ben Amerikalıyım' demiyor. Aziz hoca göğsünü gere gere 'Ben Türküm ve Mardinliyim. Cumhuriyet sayesinde Mardin'den buraya gelip Nobel'i aldım' diyor.

"KÜÇÜKKEN YEMİN ETMİŞTİM"

Küçükken Atatürk'e mektuplar yazıyordum. Bir Türk evladı olarak medeniyetimizin yükselmesi için bir tuğla da ben koyacağıma yemin etmiştim. Milli değerlerimize sahip çıkalım. Tarihimizle gurur duyuyoruz. Avrupa'nın yapısını değiştiren Kavimler Göçü'ne biz etki ettik. 15.yüzyılın en büyük bilim insanı Fatih Sultan Mehmet'i ve 20. yüzyılın en büyük fikir adamı Atatürk'ü çıkardık.

"SABAHATTİN ALİ NOBEL'İ ALIRDI"

Sabahattin Ali, Türk Edebiyatı için büyük bir değerdir. Türk dilinde unutulmaz eserler vermesi çok önemli. Bizim topraklarımızı, bizim öykülerimizi, hayallerimizi kapsayıcı bir şekilde anlatıyor. Anlatımıyla insanların damarına basıyor. Eğer başka bir ülkenin yazarı olsaydı Nobel'i alırdı.