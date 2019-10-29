Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Milyoner'in dahi çocuğu Arda Ayten SABAH'a konuştu: "Tarihimizle gurur duymalıyız"

Milyoner'in dahi çocuğu SABAH'a konuştu: "Tarihimizle gurur duymalıyız"

ATV'de yayınlanan ve sunuculuğunu 'nun yaptığı Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programında 1 milyonluk büyük ödülün sahibi olan , "Tarihimizle gurur duymalıyız. 15.yüzyılın en büyük bilim insanı 'i ve 20.yüzyılın en büyük fikir adamı Atatürk'ü çıkardık. Gençliğin kendilerine yol gösterecek rehberlere ihtiyacı var. Ben 'yı ve 'ı kendime rol model olarak alıyorum. Türk gençleri kendilerine inanırsa her şeyi yapar" dedi.

BURAK ERDEM ÇELİK BURAK ERDEM ÇELİK Yaşam
Giriş Tarihi: 29.10.2019 17:59
Milyoner'in dahi çocuğu Arda Ayten SABAH'a konuştu: Tarihimizle gurur duymalıyız

SABAH'a konuşan Arda Ayten'in açıklamaları şöyle:

"GENÇLERİMİZİN REHBERE İHTİYAÇLARI VAR"

"Gençleri sürekli eleştirenler ve onlara inanmayanlar var. Kendi başarısızlıklarını gençleri eleştirerek yapmaya çalışıyorlar. Bu stadyuma gidip kendi futbolcularınızı ıslıklamak gibi bir şey. Türk gençleri kendilerine inanırsa her şeyi yapar. Gençlerimizin ciddi bir bilgi isteği var, geleneklerini de asla dışlamıyorlar. Kendi kültürlerine sahip çıkıyorlar.

Gençlerimizin en önemli yönü bağımsızlık duygularının kuvvetli olması. Ancak gençlerimizin bir rehbere ihtiyaçları var. Ben İlber Ortaylı'yı ve Aziz Sancar'ı kendime rol model olarak alıyorum. İlber Hoca'nın objektifliğini beğeniyorum. Aziz Sancar Cumhuriyetimizin kazanımlarından ortaya çıkan ve bunun değerini bilen bir bilim insanı. Başkaları gibi 'Ben Amerikalıyım' demiyor. Aziz hoca göğsünü gere gere 'Ben Türküm ve Mardinliyim. Cumhuriyet sayesinde Mardin'den buraya gelip Nobel'i aldım' diyor.

Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyon TL’nin sahibi olan Arda Ayten’in yürek burkan hayat hikayesi!

"KÜÇÜKKEN YEMİN ETMİŞTİM"

Küçükken Atatürk'e mektuplar yazıyordum. Bir Türk evladı olarak medeniyetimizin yükselmesi için bir tuğla da ben koyacağıma yemin etmiştim. Milli değerlerimize sahip çıkalım. Tarihimizle gurur duyuyoruz. Avrupa'nın yapısını değiştiren Kavimler Göçü'ne biz etki ettik. 15.yüzyılın en büyük bilim insanı Fatih Sultan Mehmet'i ve 20. yüzyılın en büyük fikir adamı Atatürk'ü çıkardık.

"SABAHATTİN ALİ NOBEL'İ ALIRDI"

Sabahattin Ali, Türk Edebiyatı için büyük bir değerdir. Türk dilinde unutulmaz eserler vermesi çok önemli. Bizim topraklarımızı, bizim öykülerimizi, hayallerimizi kapsayıcı bir şekilde anlatıyor. Anlatımıyla insanların damarına basıyor. Eğer başka bir ülkenin yazarı olsaydı Nobel'i alırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Milyoner'in dahi çocuğu Arda Ayten SABAH'a konuştu: "Tarihimizle gurur duymalıyız"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN