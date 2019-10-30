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Akşam saatlerinde cansız bedenlerine ulaşıldı

’un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan bir otomobilin dereye uçması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.10.2019 18:52 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 18:53
Akşam saatlerinde cansız bedenlerine ulaşıldı

Edinilen bilgiye göre, Aşkale ilçesine bağlı Çayköy yakınlarında meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkan otomobil, Serçeme köprüsünden bataklığa uçtu.



Remzi Delibaş (70) yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobilde bulunan eşi Nevin Delibaş (57) ve kızı Derya Delibaş (29) hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde meydana geldiği belirtilen kaza akşam saatlerinde bölgede çalışan iş makinesi operatörü tarafından fark edilerek güvenlik güçlerine bildirildi. 112 ve itfaiye ekipleri bölgeye gelince bataklığa saplanmış otomobile ve içindeki 3 cansız bedene ulaştı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Akşam saatlerinde cansız bedenlerine ulaşıldı
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