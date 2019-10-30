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En yüksek 14 zirveyi 7 ayda aştı

DIŞ HABERLER Yaşam
Giriş Tarihi: 30.10.2019
En yüksek 14 zirveyi 7 ayda aştı
Nepalli dağcı ve eski Britanya Ordusu askeri Nirmal Purja, 7 ayda dünyanın en yüksek 14 zirvesini tırmanarak 8 aylık rekoru kırdı. Purja, Salı günü Çin'deki Shishapangma dağını tırmanarak rekoru kırmış oldu. Purja, haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Britanya ordusuna 2003'te katılan 36 yaşındaki Purja, 2009'da kraliyet ordusuna katılmıştı. Şimdiye kadar dağcılıkta iki rekorunu bulunan Purja, geçen yıl İngiltere Kraliçe'si 2'nci Elizabeth'ten sivil onur ödülü de almıştı. Purja'nın tırmandığı zirvelerin 7'si Nepal, 5'i Pakistan ve 2'si Çin'de bulunuyor.
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En yüksek 14 zirveyi 7 ayda aştı
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