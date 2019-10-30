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'ta 30 işçi daha zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurdu

'ta geçtiğimiz Cuma günü bir fabrikada çalışan 50 işçi, gıda zehirlenmesi şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Bugün de yine aynı yemek şirketnin yemek verdiği bir fabrikanın 30 çalışanı, gıda zehirlenmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.10.2019 12:25 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 12:45
Esenyurt'ta 30 işçi daha zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurdu

Esenyurt Akçaburgaz'da bulunan bir fabrikada çalışan yaklaşık 50 işçi geçtiğimiz cuma günü yemekhanede makarna, ıspanak, yoğurt ve ekler yemiş ve işçiler zehirlenme belirtisi ile hastanelere başvurmuştu. Başka bir fabrikada çalışan yaklaşık 30 işçi daha mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu.

YİNE AYNI YEMEK ŞİRKETİ

Aynı gün yine aynı yemek şirketinin yemek verdiği bir başka fabrikanın işçileri de bugün mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle özel bir hastanelere başvurdu. Yaklaşık 30 işçi hastane de tedavi altına alındı, bazı hastalar ise taburcu edildi.

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Esenyurt'ta 30 işçi daha zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurdu
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