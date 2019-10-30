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çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ 30 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı

30 Ekim çekilişini yakından takip eden vatandaşlar geçen hafta devir eden sonuçları büyük bir merak içerisinde bekliyor. Geçtiğimiz hafta 958. kez gerçekleşen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen olmamış ve 917.947,10 TL devretmişti. 5 bilen kişi sayısı ise 24 olmuştu. Peki, saat kaçta açıklanacak? İlgili sonuçlar açıklandıktan sonra 30 Ekim MPİ Şans Topu bilet sorgulama işlemlerinizi haberimizin içerisindeki panel aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.10.2019 17:37 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 17:37
Şans Topu çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ 30 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş heyecanlı ve umutlu bekleyişini sürdürüyor. Geçen hafta 917.947,10 TL'lik büyük ikramiyenin devretmesi neticesinde Şans Topu biletlerine olan ilgi daha da arttı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MPİ BİLET SORGULA 30 EKİM

Şans Topu çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 30 Ekim 2019 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanınca aşağıdaki panel aracılığıyla sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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Şans Topu çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ 30 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı
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