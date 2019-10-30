Son dakika haberi: Kar yağışı etkisini göstermeye başladı! "Kış çok fena geçecek"

Türkiye'ye ilk kar yağışının düşmesinin ardından kış mevsiminin 2019-2020 yıllarında nasıl geçeceği merak konusu oldu. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesinin ardından en yoğun kar yağışı haberi Doğu Anadolu bölgemizden geldi. Gelen son dakika haberine göre yağan kar yağışı nedeniyle tüm bölge beyaza büründü. Hava sıcaklığının düştüğü Ağrı'da, 3 bin 584 metre yükseklikteki Tendürek Dağı eteklerindeki Diyadin ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı.

İşte yağan kar yağışının ardından bölgeden çarpıcı fotoğraflar haberin detayları...