TÜYAP kitap fuarı ne zaman? 2019 TÜYAP kitap fuarı giriş ücreti ne kadar?

Yüz binlerce insan TÜYAP Kitap Fuarı için geri sayıma başladı. Bu yıl 38. düzenlenecek olan fuarın kapıları 2 Kasım tarihinde açılacak. Pek çok kitabı ucuz fiyatlara bulabileceğiniz TÜYAP Kitap Fuarı ile ilgili vatandaşlar arama motoru üzerinden 'TÜYAP kitap fuarı ne zaman' sorusunu araştırıyor. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili cevapları sizler için hazırladık. 2019 TÜYAP kitap fuarı giriş ücreti ne kadar?

TÜYAP KİTAP FUARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TÜYAP Kitap Fuarı'nın bu yıl 38'incisi düzenlenecek. Fuar kapılarını 2 Kasım'da açacak ve 10 Kasım'da kapatacak.

ZİYARET SAATLERİ:

Hafta sonu : 10.00-20.00

Hafta içi : 10.00-19.00

(*10 Kasım : 10.00-19.00)

2019 TÜYAP KİTAP FUARI GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuarın giriş bedeli 10 TL'dir.