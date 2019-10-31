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8 aylık sır perdesi aralandı... Orada gömülü olarak bulundu

'da, 8 aydır kayıp olan kafeterya işletmecisi 'in (47), eşi ve onun sevgilisi tarafından öldürüldüğü ve cesedinin 'nin Babaeski ilçesindeki Nadırlı köyünde bağ evinin bahçesinde gömüldüğü belirlendi. Polis, bahçede yaptığı aramada Gören'in cesedini buldu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 31.10.2019 20:50 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 20:52
8 aylık sır perdesi aralandı... Orada gömülü olarak bulundu

Tekirdağ sahilinde kafeterya işletmeciliği yapan Bülent Gören, 8 ay önce kayboldu. Ailesi ve yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu işletmeci tüm aramalara rağmen bulunamadı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada, Gören'in yakınlarının ifadelerini başvurdu. Polis, çelişkili ifadeler veren Gören'in eşi ile eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen 1 kişiyi gözaltına aldı.

Polisin gözaltına aldığı şüpheliler, ifadelerinde Bülent Gören'i öldürdüklerini ve Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Nadırlı köyünde bulunan bir bağ evinin bahçesine gömdüklerini itiraf etti. Polis, gösterilen bağ evi bahçesinde yaptığı aramada Gören'in cesedine ulaştı. Gören'in cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili Gören'in eşi ile birlikte gözaltına alınan toplam 3 kişinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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8 aylık sır perdesi aralandı... Orada gömülü olarak bulundu
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