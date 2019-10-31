Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakti 1 Kasım 2019

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakti 1 Kasım 2019

Cuma namazı saat kaçta? Bu soru, günün en çok cevabı merak edilenleri arasında yer alıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere milyonlarca vatandaş bu anlamlı günün heyecanını paylaşmanın yanında il il ve Ankara, İstanbul Cuma namazı saati konusunda sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda, 'Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?' sorusu öne çıkıyor. Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı Cuma hutbesi de büyük bir heyecanla araştırılıyor. İşte, Diyanet tarafından açıklanan bilgiler eşliğinde 1 Kasım 2019 bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakti!

Giriş Tarihi: 1.11.2019 02:02
Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakti 1 Kasım 2019

Müslüman dünyası için oldukça önemli olan Cuma gününe bu hafta da kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek güne uyanan yurdun dört bir yanındaki vatandaşlar camilere gidip, ibadetlerini yerine getirecek. Bu doğrultuda, ' bugün saat kaçta kılınacak?' sorusu arama motorları üzerinde yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Bilindiği üzere, cuma vakti ile , , başta olmak üzere bütün illerimizde eller semaya kaldırılacak. 1 Kasım 2019 bugüne ilişkin İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saati bilgisini sizler için derledik.

CUMA NAMAZI VAKTİ BUGÜN SAAT KAÇTA? 1 KASIM

Haberimizin ilerleyen sayfalarından İşleri Başkanlığı'ının yayımlamış olduğu Cuma Hutbesi birlikte 1 Kasım 2019 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatlerine ulaşabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakti 1 Kasım 2019
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN