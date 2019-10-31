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sonuçları açıklandı! MPİ ile Şans Topu çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama sayfası burada...

İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Çarşamba günü çekilen ve şans oyunu seven vatandaşların heyecan, merak ve umutla beklediği sonuçları açıklandı. Oyunun 959. Hafta çekilişinin kazandıran numaralarını merak eden vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak Şans ekranı ile ilgili araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. En güncel MPİ çekiliş sonuçları ve haberlerini sabah.com.tr’den öğrenebilirsiniz. İşte MPİ Şans Topu

Giriş Tarihi: 31.10.2019 18:15 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 18:15
Şans Topu sonuçları açıklandı! 30 Ekim MPİ ile Şans Topu çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama sayfası burada...

Şans oyunu severlerin her Çarşamba günü heyecan, merak ve umutla beklediği Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafında yapılan çekilişle belirlendi. 959. Hafta çekilişiyle birlikte kazandıran numaraları merak edenler arama motorlarında yoğun olarak Şans Topu sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı ile ilgili araştırmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Peki, MPİ çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar hangileri? İşte 30 Ekim MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı…

MPİ ŞANS TOPU SONUÇLARI VE HIZLI BİLET SORGULAMA EKRANI (30 EKİM ÇARŞAMBA)

MPİ 30 Ekim Şans Topu sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte detaylar...

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Şans Topu sonuçları açıklandı! 30 Ekim MPİ ile Şans Topu çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama sayfası burada...
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