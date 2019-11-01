4 aydır aranıyordu ve yakalandı

Ankara'da yaşayan ve PTT'de memur olduğu öğrenilen 2 çocuk annesi Fatma Hülya Yıldız (48), şiddet gördüğü ve geçimsizlik yaşadığı eşi Mehmet Nevzat Yıldız'dan (56) ayrılmak için boşanma davası açtı. Çift evleri de ayırdı.

Kocasının ölüm tehditleri üzerine savcılığa başvuran Fatma Hülya, koruma kararı aldırırken, eşine ise uzaklaştırma, bulunduğu alanlara yaklaşmama cezası verildi. 9 Ağustos 2019 günü eşinin yaşadığı eve giden Mehmet Nevzat Yıldız, karısının başına poşet geçirerek boğmaya çalıştı. Bununla da yetinmeyen Mehmet Nevzat Yıldız, kafasına poşet geçirdiği eşinin boğazını kesti, kafasına sert cisimlerle vurdu.

Mehmet Nevzat Yıldız, olaydan sonra kayıplara karışırken, olay yerinde hayatını kaybeden Fatma Hülya Yıldız'ın cesedi ise Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Cinayet Büro ekipleri, kaçan Yıldız'ı yakalamak için çalışma başlattı. Yıldız'ın gideceği tüm adreslere baskın yapılırken, teknik takibe de alındı.

Mehmet Nevzat Yıldız, polis tarafından her yerde aranırken, İstanbul Kapalıçarşı'da görev yapan Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekip, şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi takibe aldı. Bir süre yapılan takibin ardından şüpheli kişi durduruldu. Üzerinde S.B adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Kimlik üzerinden GBT yapıldı ancak herhangi bir olumsuzluk olmadığı görülse de, şüpheli kişi tedirgin hareketler sergilemeye başladı. Bunun üzerine polis sorguya aldı. Yapılan sorguda adının Mehmet Nevzat Yıldız olduğunu itiraf etti.

Eşi Fatma Hülya Yıldız'ı "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan" aranan Mehmet Nevzat Yıldız, adli işlemleri için polis merkezine teslim edildi.