Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele: 3 tutuklama

'da ile mücadele: 3 tutuklama

'da polisin ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar kapsamında 3 şüpheli tutuklandı, 14 şahsa ise kullanmaktan işlem yapıldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.11.2019 06:49 Güncelleme Tarihi: 2.11.2019 06:50
Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele: 3 tutuklama
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar yaptı. Polis çalışmasında uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen S.A. ve A.K'yı 3 ay takip ederek operasyon düzenledi.

Operasyonda satıcı 2 şüpheli ve kullanıcı 9 şahıs yakalandı.9 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, satış yapan 2 şüpheli emniyette ifadesi alınmasının ardından adliyeye sevk edildi . Şüpheliler S.A. ve A.K. çıkarıldığı mahkemece Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmasına devam eden polis,kent genelinde 5 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan, 3 şahsa da uyuşturucu madde ticaretinden işlem yaptı.Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yakalanıp adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Şüphelilerden bir miktar esrar ele geçirildiği belirtildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele: 3 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN