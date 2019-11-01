‘Kazayla vurdum öldürmek istemedim’

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi'nde önceki gece taksi şoförü Yunus Sancak'ı (69) aracın içinde vurarak öldüren Yunus K.'nın (32) polisteki ifadesinde "Öldürmek istemedim, bacağına ateş ettim" dediği ileri sürüldü. İddialara göre Yunus Sancak ile Yunus K. aynı takside gececi ve gündüzcü olarak vardiyalı çalışıyorlardı. Yaklaşık 2 ay önce Yunus K. işten çıkarıldı. Olay günü Yunus K. arkadaşı Yunus Sancak'ı bu konuları konuşmak için Kadıköy'e çağırdı. İkili araçta konuşmaya başladı. Yunus K. konuşmaları cep telefonu ile kayda almaya başladı. Yunus Sancak kaydı silmesini istedi bunun üzerine tartışma alevlendi. Yunus K. tabancayla bir el ateş etti. Bacağından yaralanan Yunus Sancak hayatını kaybetti. Polis, kaçanYunus K.'yı Esenyurt'ta dayısının evinde gözaltına aldı. Polise verdiği ifadesinde, "Öldürmek istemedim. Kazayla vurdum, amacım öldürmek değildi. Bacağına ateş ettim" dediği ileri sürülen Yunus K. adliyeye sevk edilirken de, " Silah yanlışlıkla patladı, pişmanım yemin ederim öldürmek istemedim" dedi.