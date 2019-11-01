Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Samsun'da DEAŞ'tan 11 kişi adliyede

'da 'tan 11 kişi adliyede

'da terör örgütü ile bağlantıları tespit edilen yabancı uyruklu 11 kişi gözaltı sürelerinin uzatılması için adliyeye sevk edildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.11.2019 10:51
Samsun'da DEAŞ'tan 11 kişi adliyede
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri önceden adresleri tespit edilen 8 eve bir hafta önce eş zamanlı operasyon düzenledi. İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu.

1 kişi ifadesinin alınmasının ardından savcının talimatıyla serbest bırakılırken gözaltında bulunan 11 kişi Samsun Adliyesine sevk edilerek gözaltı süresinin uzatılması için nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun'da DEAŞ'tan 11 kişi adliyede
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN