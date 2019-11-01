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üyelik iptali nasıl yapılır? Spotify hesabı kalıcı olarak nasıl silinir?

hesabı nasıl silinir sorusu arama motorlarından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Tüm dünyada bilinen ve sıklıkla kullanılan müzik platformlarından olan bu marka Premium üyelerine yaptığı zammın ardından sosyal medyada gündem haline geldi. Fiyatların yükselmesinin ardından ise dünyanın önde gelen müzik platformu üyelerinden tepki görmeye devam ediyor. Peki, Spotify hesabı nasıl silinir? nasıl yapılır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 1.11.2019 17:17 Güncelleme Tarihi: 1.11.2019 17:18
Spotify üyelik iptali nasıl yapılır? Spotify hesabı kalıcı olarak nasıl silinir?

Dijital müzik platformlarının arasında en çok kullanılan Spotify, Türkiye'de yaptığı zam sonrasında büyük tepki ile karşılaşan marka sosyal medyada gündem haline geldi. Premium üyeliklerin fiyatını 13.99 TL'den bir anda 17.99 TL'ye yükseltmesinin ardından kullanım sağlayan vatandaşlar internet üzerinden Spotify üyelik iptali nasıl yapılır? Spotify hesabı nasıl silinir? Sorularına yanıt arıyor. İşte tüm bu soruların cevabı…

SPOTIFY ÜYELİK İPTALİ NASIL YAPILIR?

Aşağıda yer alan linke tıklayarak "İletişim Formu" bölümünü seçin. Daha sonra çıkan seçeneklerden "Hesap" seçeneğini seçin ve devam edin. Çıkan sekmeden "Spotify hesabımı kalıcı olarak kapatmak istiyorum" seçeneğine tıklayın. Spotify hesabı neden kapattığımızı sorusuna yanıt verdikten sonra işleminiz gerçekleşmiş olacak.

SPOTIFY ÜYELİK İPTALİ İÇİN TIKLAYINIZ

SPOTIFY NEDİR, NE İÇİN KULLANILIR?

İsveçli bir müzik veri akışı ve podcast servisi olan Spotify, bir dizi seçkin bağımsız plak şirketlerinden seçilmiş müziklerin sınırsızca dinlenmesine izin vermektedir. Sistem Windows, Mac OS X, iOS, Linux işletim sistemlerini kullanan bilgisayarların yanı sıra taşınabilir aygıtlardan Android, Symbian, Windows Mobile, S60 ve webOS işletim sistemlerini kullanan aygıtlar üzerinden erişilebilir.
Sonos üzerinde Spotify 2011 Mart ayından itibaren erişilebilmekte ve Finlandiya, Fransa, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık'ta kullanılabilmektedir.

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Spotify üyelik iptali nasıl yapılır? Spotify hesabı kalıcı olarak nasıl silinir?
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