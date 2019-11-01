Yüzme havuzunda büyük panik...Onlarca çocuk hastanelik oldu

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar mahallesindeki yüzme havuzunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30'a yakın çocuk ve aileleri yüzme öğrenmek için havuzda öğretmenler eşliğinde ders alıyordu. Suyu temizlemek için kazan dairesinde bulunan klor bidonu devrildi. Suyun içinde ve kenarında bulunan çocuklar panikle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ambulanslar, klordan etkilenen çocuklara ilk müdahaleyi yaparken, AFAD ekipleri ise ellerindeki cihazlarla içeriye girerek incelemede bulundu.

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"30 KİŞİ GAZDAN AĞIR ETKİLENDİ"

Bursa Valisi Yakup Canbolat, pH-klor kimyasallarının bulunduğu kabın kapağının açık kalması nedeniyle etrafa gaz yayıldığını, gazdan etkilenenler olduğunu söyledi.

Yüzme havuzundaki suya herhangi bir kimyasal madde karışmasının söz konusu olmadığını kaydeden Canbolat, "Uçucu gaz olarak havuz bölümüne gitmiş. Toplamda 25'i çocuk 30 kişi etkilendi. 5 yetişkin personel. Konuyla ilgili Valilik olarak idari soruşturma başlattık. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli soruşturma başlatıldı." diye konuştu.