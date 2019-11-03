Kayıp yönetmenin cesedi bulundu

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Burdur'da, 3 gündür kayıp olan belgesel film yönetmeni Mehmet Şafak Türkel (38), ormanlık alandaki dere yatağında ölü bulundu. Yönetmen Mehmet Şafak Türkel'den haber alamayan ailesi çarşamba günü polise kayıp başvurusunda bulundu. Türkel'i arama çalışması başlatan polis, dün 16.30 sıralarında Burdur- Antalya yolundaki ormanlık alanda bulunan dere yatağında bir erkeğin hareketsiz halde yattığını fark etti. Yapılan kontrolde kişinin öldüğü belirlendi. İnceleme yapan ekipler, cesedin Mehmet Şafak Türkel'e ait olduğunu tespit etti. Türkel'in cansız bedeni, otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.