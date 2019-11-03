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Sevgilisine mesaj atarak eden Yusuf Şahin'in ailesinden açıklaması: "İntihar edecek bir çocuk değildi!"

Çanakkale'den gelen haberi yürekleri dağladı! Sadece 6 günlük üniversiteli olan 19 yaşındaki Yusuf Şahin; kız arkadaşına gönderdiği mesaj ve fotoğrafların ardından sırtında içi taşla dolu çantayla denize atlayarak etti. 18 Mart Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencisi Mersinli Yusuf Şahin, sevgilisine gönderdiği mesajlarda "Senin için başkaları olduysam yaşamak istemiyorum..." dedi. Yusuf'un ailesi ise oğullarıın ölümünden şüphelenerek olayın aydınlatılmasını istiyor.

Giriş Tarihi: 3.11.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 3.11.2019 11:02
Sevgilisine mesaj atarak intihar eden Yusuf Şahin'in ailesinden son dakika açıklaması: İntihar edecek bir çocuk değildi!

Geçen sene üniversite sınavına girerek Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Bilgisayar Programcılığı bölümünü kazanan 19 yaşındaki Yusuf Şahin, sırt çantasına taş doldurup etti! Sevdiği kıza yolladığı mesajlarda "Seni ölene kadar seveceğimi söylemiştim, elveda sevgilim..." diyen Yusuf Şahin'in ailesi ise oğullarının intihar edebilecek bir yapıda olmadığını belirtiyor. İşte gelişmeleri...

Mersin'in Silifke ilçesinde ikamet eden Yusuf Şahin (19), geçen yıl üniversite sınavına girip kazandı ancak daha iyi bir öğrenim görebilmek için ikinci bir sınava girmeye karar verdi. Bu süreçte internet ortamında oyun oynarken bir kızla tanışan ve bir süre kızla arkadaşlığını sürdüren Şahin, İstanbul'a kız arkadaşını görmeye gideceğini söyledi. İstanbul'da 1 hafta kaldıktan sonra Silifke'ye gelen Yusuf Şahin, ailesine üniversiteye gideceğini anlattı.

Şahin, ek kontenjandan tercihini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı Bölümüne yaparak babası Barbaros Şahin ile birlikte Çanakkale'ye gidip yurda yerleşti. Baba Barbaros Şahin ise Silifke'ye geri döndü.

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Sevgilisine mesaj atarak intihar eden Yusuf Şahin'in ailesinden son dakika açıklaması: "İntihar edecek bir çocuk değildi!"
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