Sevgilisine mesaj atarak intihar eden Yusuf Şahin'in ailesinden son dakika açıklaması: "İntihar edecek bir çocuk değildi!"

Geçen sene üniversite sınavına girerek Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Bilgisayar Programcılığı bölümünü kazanan 19 yaşındaki Yusuf Şahin, sırt çantasına taş doldurup intihar etti! Sevdiği kıza yolladığı mesajlarda "Seni ölene kadar seveceğimi söylemiştim, elveda sevgilim..." diyen Yusuf Şahin'in ailesi ise oğullarının intihar edebilecek bir yapıda olmadığını belirtiyor. İşte son dakika gelişmeleri...

Mersin'in Silifke ilçesinde ikamet eden Yusuf Şahin (19), geçen yıl üniversite sınavına girip kazandı ancak daha iyi bir öğrenim görebilmek için ikinci bir sınava girmeye karar verdi. Bu süreçte internet ortamında oyun oynarken bir kızla tanışan ve bir süre kızla arkadaşlığını sürdüren Şahin, İstanbul'a kız arkadaşını görmeye gideceğini söyledi. İstanbul'da 1 hafta kaldıktan sonra Silifke'ye gelen Yusuf Şahin, ailesine üniversiteye gideceğini anlattı.

Şahin, ek kontenjandan tercihini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı Bölümüne yaparak babası Barbaros Şahin ile birlikte Çanakkale'ye gidip yurda yerleşti. Baba Barbaros Şahin ise Silifke'ye geri döndü.