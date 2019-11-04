‘Annemi mirası için kaçırdılar’

Afet Tarhan (85), Atatürk'ün yatı Savarona'da kamarotluk yapan Cemil İnkaya'nın kızıydı. Deniz Yolları'ndan memur olarak emekli olan Tarhan, iki evlilik yaptı. Bir yıl evli kaldığı ilk eşi Çetin Tütüncüler'den olan tek çocuğu Çiğdem Koen, ABD'ye yerleşmişti. Afet Tarhan da 60 yaşından sonra eski tersane ve gemi işçileri sendikası başkanı Yusuf Tarhan'la evlemişti. İkinci eşini kaybettikten sonra yalnız yaşamaya başlayan Tarhan, artan sağlık sorunları nedeniyle ABD'deki kızını 2017'de yanına çağırdı.







ANNE-KIZ DAVALIK OLDU

İddiaya göre, Türkiye'ye gelip Erenköy'de oturduğu dairede annesine bakmaya başlayan Çiğdem Koen, annesinin alzheimer ve demans (bunama) gibi hastalıkları ve yoğun alkol kullanması nedeniyle zor günler yaşadı. Haydarpaşa Numune Hastanesi psikiyatristi, Tarhan'ın artık evde bakılacak durumu aştığını belirterek, alkol tedavisinin ardından bakımevine yatırılmasını önerdi. Koen, annesine vasi olarak atanmak için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Koen'i vasi olarak atadı. Ancak Afet Tarhan karara itirazda bulundu ve kızının kendisine kötü davrandığını öne sürerek vasilik kararının kaldırılmasını ve kızı hakkında uzaklaştırma kararı verilmesini talep etti. Mahkeme de talebi kabul etti. Ardından avukat İ.T., vasi olma talebinde bulundu. Mahkeme bu talebi reddedip başka bir avukatı vasi olarak atadı. Savcılık ise Tarhan'ın şikayeti üzerine kızı Koen'in annesine karşı "basit yaralama" ve "tehdit" iddialarından yürüttüğü soruşturmada takipsizlik kararı verdi. Bu kez Çiğdem Koen, annesinin avukat Handan Bakbak ve annesinin ikinci eşi Yusuf Tarhan'ın çocukları tarafından kaçırılıp zorla alıkonulduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.



SAHTE RAPORLA

İddiaya göre, Yusuf Tarhan'ın çocukları, babalarından miras yolu ile intikal eden paylarından Afet Tarhan'ı vazgeçirmek istiyordu. Kayıp başvurusu da yapan Koen, annesinin akli melekelerinin zayıfladığını ifade etti. Koen, annesi üzerindeki vasiliğini kaldırtmak için avukat Bakbak'ın, ofisinde çalışan avukat İ.T.'yi ve yardımcısını maşa olarak kullandığını, Etiler'deki özel bir hastaneden annesiyle ilgili "Akıl sağlığı yerindedir" raporu aldırdığını öne sürdü. Koen, "Şikâyetçiyim" dedi.

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