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Babasının öldüğü kazada yaralanan oğlu da 6 gün sonra öldü

'de, 6 gün önce, kamyonetle çarpışan motosiklette ölen 'ın (54), yaralanan oğlu, sürücü  da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.11.2019 23:22
Babasının öldüğü kazada yaralanan oğlu da 6 gün sonra öldü

Kaza, 29 Ekim'de öğleden sonra, Nusaybin- Midyat yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyon, İlyas Doğan'ın kullandığı plakası bilinmeyen motosiklete çarptı.

Kazanın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, motosikletin arkasındaki baba Mehmet Ali Doğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan İlyas Doğan ise ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedaviye alınan İdris Doğan, bugün, doktorların tüm çabasına rağmen 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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Babasının öldüğü kazada yaralanan oğlu da 6 gün sonra öldü
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