Doğu kar beyaz

BUGÜN NELER OLDU

Karadeniz'de, kar yağışı ile birlikte yaylalar beyaz örtüyle kaplanırken, Doğu Anadolu Bölgesi'ne ise kış erken geldi. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavron Yaylası'nda gece saatlerinde etkili olan soğuk hava ile birlikte kar yağdı. Kara yakalanan yaylacılar ve çobanlar ise büyük ve küçükbaş hayvan sürüleriyle dönüşe geçti. Yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 23 kişi, jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde sıfırın altında 20.5 derece olarak ölçüldü. Gümüşhane'de Zigana Dağı'nın yamacında denizden 2 bin 24 metre yükseklikteki Limni Gölü Tabiat Parkı da kar yağışının ardından beyaza büründü. Turistler, doyumsuz kartpostallık görüntüler eşliğinde bol bol fotoğraf çekti.Önceki gün kar sürprizi yaşayan Erzurum ve Kars, sıfırın altında 9 dereceyi gördü. Tunceli'nin Pülümür ve Ovacık ilçelerine mevsimin ilk karı düştü. Uludağ'da ise yer yer buzlanmalar kazalara neden oldu. Kayarak 10 metreden şarampole düşen araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Türkiye'nin doğusuna kar yağarken güneyinde Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Kentte yaşayanlar ve tatilciler, sıcak havanın tadını Konyaaltı Sahili'nde çıkardı. Bazıları denize girerken bazıları ise sahilde kitap okuyup güneşlenmeyi tercih etti.