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kampanyası ile hangi şehirlerde fidan dikimi yapılacak? Fidan dikme kampanyasına katılım nasıl sağlanır?

Vatandaşların çevreye ve yeşile karşı duyarlılığını artırmak amacıyla başlatılan kapsamında oluşturulan gelecegenefesol.com internet sitesi üzerinden kayıt yaptıran katılımcılara, fidan dikme kampanyası katılım sertifikası veriliyor. Söz konusu katılım sertifikalarının sosyal medya mecraları üzerinden paylaşılması, kampanyaya olan ilgiyi artırırken toplamda 11 milyon fidanın dikimine ön ayak olan projeye ilişkin kampanyasına nasıl katılırım? Geleceğe nefes ol kampanyası katılım belgesi almak için ne yapmak gerekiyor? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Geleceğe Nefes Ol fidan katılım belgesi için başvuru nasıl yapılır? İşte kampanyaya ilişkin merak edilen soruların cevapları…

Giriş Tarihi: 5.11.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 5.11.2019 10:09
Geleceğe Nefes Ol kampanyası ile hangi şehirlerde fidan dikimi yapılacak? Fidan dikme kampanyasına katılım nasıl sağlanır?

Ülke genelinde yoğun ilgi gören Geleceğe Nefes Ol kampanyası ile tam 11 milyon fidan toprakla buluşacak. 11 Kasım 2019'da saat 11:11'de başlayacak proje kapsamında 81 ilimizde bulunan 2023 noktada fidan dikimi gerçekleştirilecek. Bu projeye vatandaşların ilgisini çekmek ve çevre duyarlılığı hakkında bir kamuoyu oluşturmak amacıyla gelecegenefes.com internet sitesi kuruldu. Vatandaşlar, proje kapsamında hizmete sokulan bu internet sitesi aracılığıyla istedikleri bir noktada kendi adlarına fidan dikimi gerçekleştirilmesini sağlıyor. Peki bu kampanyaya katılmak ve katılım sertifikası almak için ne yapmak gerekiyor? İşte detaylar…

GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASINA NASIL KAYIT OLUNUR?

Kampanyaya katılmak için Bakanlık tarafından hizmete sokulan gelecegenefes.com internet sitesine girmeniz ve harita üzerinden dikim yapılmasını istediğiniz ili seçerek sizden istenen bilgileri doldurup katıl butonuna tıklamanız yeterli. Kampanyanın internet sitesine girdiğiniz zaman aşağıdaki ekran görüntüsünde örneğini gördüğünüz sayfa ile karşılaşacaksınız. Bu sayfadaki illerden dikim yapılmasını istediğiniz ili seçerek kampanyaya katılabilirsiniz.

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