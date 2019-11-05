Geleceğe Nefes Ol kampanyası ile hangi şehirlerde fidan dikimi yapılacak? Fidan dikme kampanyasına katılım nasıl sağlanır?

Ülke genelinde yoğun ilgi gören Geleceğe Nefes Ol kampanyası ile tam 11 milyon fidan toprakla buluşacak. 11 Kasım 2019'da saat 11:11'de başlayacak proje kapsamında 81 ilimizde bulunan 2023 noktada fidan dikimi gerçekleştirilecek. Bu projeye vatandaşların ilgisini çekmek ve çevre duyarlılığı hakkında bir kamuoyu oluşturmak amacıyla gelecegenefes.com internet sitesi kuruldu. Vatandaşlar, proje kapsamında hizmete sokulan bu internet sitesi aracılığıyla istedikleri bir noktada kendi adlarına fidan dikimi gerçekleştirilmesini sağlıyor. Peki bu kampanyaya katılmak ve katılım sertifikası almak için ne yapmak gerekiyor? İşte detaylar…

GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASINA NASIL KAYIT OLUNUR?

Kampanyaya katılmak için Bakanlık tarafından hizmete sokulan gelecegenefes.com internet sitesine girmeniz ve harita üzerinden dikim yapılmasını istediğiniz ili seçerek sizden istenen bilgileri doldurup katıl butonuna tıklamanız yeterli. Kampanyanın internet sitesine girdiğiniz zaman aşağıdaki ekran görüntüsünde örneğini gördüğünüz sayfa ile karşılaşacaksınız. Bu sayfadaki illerden dikim yapılmasını istediğiniz ili seçerek kampanyaya katılabilirsiniz.

GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASINA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ