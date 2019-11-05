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84.Dönem ne zaman açıklanacak? sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

On binlerce vatandaş için geri sayıma başladı. 20 Ekim tarihinde sınava giren adaylar 84. Dönem ÖGG sonuçlarını sorgulamaya başladı. 84. Dönem Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın sorularının yayınlanması ile birlikte adaylar doğru ve yanlış cevap şıklarına ulaştılar. Bunun akabinde ‘’ ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü () sınav sonuçlarına ilişkin tarih bilgisini paylaştı. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 5.11.2019 09:10 Güncelleme Tarihi: 5.11.2019 09:10
84.Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

sınavına giren adaylar heyecanla sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. 'nin resmi sitesinde yer alacak. Geçtiğimiz haftalarda sınav soruları ve cevaplarına ulaşan adaylar gözlerini ÖGG sonuçlarına çevirdi. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları "http://sinavsonuc.ozelguvenlik.pol.tr/" adresi üzerinden erişime açılacak. Sınav sonuçları açıklandığı dakikadan itibaren TC kimlik numaraları ile sorgulama yapabilecek. Peki 84. Dönem ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları EGM'nin resmi sitesinden duyurulacak. 84. Dönem ÖGG sonuçlarına ilişkin merak edilenler haberimizde yer alıyor.

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84.Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
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