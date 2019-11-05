84.Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Özel Güvenlik sınavına giren adaylar heyecanla sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. 84.Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları EGM'nin resmi sitesinde yer alacak. Geçtiğimiz haftalarda sınav soruları ve cevaplarına ulaşan adaylar gözlerini ÖGG sonuçlarına çevirdi. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları "http://sinavsonuc.ozelguvenlik.pol.tr/" adresi üzerinden erişime açılacak. Sınav sonuçları açıklandığı dakikadan itibaren TC kimlik numaraları ile sorgulama yapabilecek. Peki 84. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları EGM'nin resmi sitesinden duyurulacak. 84. Dönem ÖGG sonuçlarına ilişkin merak edilenler haberimizde yer alıyor.