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Son Dakika: 'da korkunç olay! Kapının üzerindeki not kan dondurdu...

Fatih'ten gelen son dakika haberi kan dondurdu. bir evde yaşayanlara ulaşılamadı ihbarı üzerine polis ekipleri o dairenin kapısına gitti. Polis ekipleri evin kapısına ulaştıklarında üzerinde bir not buldu. Notun üzerinde yazanları okuyan ekipler şoka uğradı. Ardından kapıyı açan polis ekipleri kan donduran manzarayla karşılaştı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Giriş Tarihi: 6.11.2019 01:40 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 01:40
Son Dakika: İstanbul'da korkunç olay! Kapının üzerindeki not kan dondurdu...

İstanbul Fatih'ten gelen son dakika haberi duyanların kanını dondurdu. Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir evde yaşayanlardan haber alamayan vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri eve ulaştığında kan donduran bir notla karşılaştı. Ardından kapıyı açan ekipleri gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Evin kapısının üzerinde bulunan ve görenlerin kanını donduran notta yazanlarla ilgili polis ekipleri araştırma başlattı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar...

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Son Dakika: İstanbul'da korkunç olay! Kapının üzerindeki not kan dondurdu...
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