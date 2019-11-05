Son Dakika: İstanbul'da korkunç olay! Kapının üzerindeki not kan dondurdu...

İstanbul Fatih'ten gelen son dakika haberi duyanların kanını dondurdu. Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir evde yaşayanlardan haber alamayan vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri eve ulaştığında kan donduran bir notla karşılaştı. Ardından kapıyı açan ekipleri gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Evin kapısının üzerinde bulunan ve görenlerin kanını donduran notta yazanlarla ilgili polis ekipleri araştırma başlattı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar...