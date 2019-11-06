Bodrum ve Marmaris’i sel bastı

BUGÜN NELER OLDU

Muğla'daki sağanak yağışlar, Bodrum ve Marmaris'te etkili oldu. Bodrum'da cadde ve sokaklar, tıkanan mazgallar nedeniyle dereye dönerken, birçok işyerini su bastı. Bazı sokaklarda asfaltlar patlarken, çöp konteynırları denize sürüklendi. Marmaris'te de gece yarısından sonra etkisini arttıran sağanak nedeniyle iki dere taşınca, çok sayıdaki ev ve işyerini su bastı. Yat limanındaki Azmak Deresi'nde bağlı olan 7 balıkçı teknesi, içlerine dolan yağmur suyu nedeniyle battı. Vatandaşlar işyerlerini kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.