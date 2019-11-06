Çamaşır kurutma makinesi patladı

Olay, 24 Ekim'de sabah saat 07.30 sıralarında Çiğli'nin Sasalı Mahallesi'nde yaşandı. Evin balkonundan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu ev sahibi 34 yaşındaki bir çocuk annesi Bilge Erbakan'a bildirdi. Erbakan evdeki yangın tüpüyle yangına müdahale ederek daha fazla büyümeden söndürdü. Çıkan yangında balkondaki lambaların bile patlamadan dolayı yanarak eridiği gözlemlendi. Erbakan durumu çamaşır kurutma makinesi yetkili servisine bildirdi. Kurutma makinesi incelenmek üzere İtalya'ya gönderildi. Firma yetkililerinin olaydan dolayı 'geçmiş olsun' dememeleri Erbakan ailesinin üzüntüsünü ikiye katladı.



