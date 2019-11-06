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kurutma makinesi patladı

İzmir'in Çiğli ilçesindeki evde kurutma makinesi elektrik kartından kaynaklanan bir sorundan dolayı patladı. Patlamanın ardından ev adeta savaş alanına dönerken, balkondaki lambalar bile eridi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ev sakinleri yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Hala olayın şokunu yaşayan 34 yaşındaki bir çocuk annesi Bilge Erbakan, firmaya dava açacaklarını belirtti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK Yaşam
Giriş Tarihi: 6.11.2019 15:39 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 15:42
Çamaşır kurutma makinesi patladı

Olay, 24 Ekim'de sabah saat 07.30 sıralarında Çiğli'nin Sasalı Mahallesi'nde yaşandı. Evin balkonundan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu ev sahibi 34 yaşındaki bir çocuk annesi Bilge Erbakan'a bildirdi. Erbakan evdeki yangın tüpüyle yangına müdahale ederek daha fazla büyümeden söndürdü. Çıkan yangında balkondaki lambaların bile patlamadan dolayı yanarak eridiği gözlemlendi. Erbakan durumu kurutma makinesi yetkili servisine bildirdi. Kurutma makinesi incelenmek üzere İtalya'ya gönderildi. Firma yetkililerinin olaydan dolayı 'geçmiş olsun' dememeleri Erbakan ailesinin üzüntüsünü ikiye katladı.

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Çamaşır kurutma makinesi patladı
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