Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. son bölüm tek parça izle! EDHO son bölüm kesintisiz tamamı izle!

EDHO 146. son bölüm tek parça izle! ATV ekranlarında yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren reyting rekorlarını alt üst eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 146. Bölümüyle ekranlara geldi. Her Salı akşamı izleyicileri ekranları başına kilitleyen dizinin yeni bölümünde yine nefesleri kesecek sahneler yaşandı. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler arama motoru üzerinden 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. Son bölüm izle' şeklinde aratmalar yapıyorlar. Yeni bölümde Sevda hamile olduğunu söyleyerek Hızır'ı elindeki en güçlü silahla vurmayı amaçlamıştır. Öte yandan Feyyaz'ın bu konu hakkındaki kararı herkesi şaşırtacaktır. Haberimizin içerisinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. Son bölüm izle seçeneğine ulaşabilir, EDHO tek parça izleyebilirsiniz…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 146. SON BÖLÜM İZLE! EDHO YENİ BÖLÜM İZLE

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. bölüm tek parça izle

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 145. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Çakırbeylilerle aynı masada oturduğu için stratejik davranmak zorunda olan amcası Feyyaz'ın elinden kontrolü almak isteyecek kadar da öfkelidir.

HIZIR YALNIZ VE SAVUNMASIZ KALIYOR

Düşmanları her geçen gün artmakta olan Hızır'ın yalnız ve savunmasız kalmasını amaçlayan Altan, dört bir taraftan saldırmaya başlar.

HIZIR'IN DOSTLARI TEHLİKEDE

İlk olarak Fahri ve Hurşit'i cezaevine gönderirken hemen arkasından Boran ve Behzat'ı sorguya aldıracaktır. Sorularına yanıt almak için her türlü işkenceye maruz bıraktığı ikilinin, düşmanlarına canlarından başka verecek bir şeyleri yoktur.

ŞAHİN AĞA'YA NE OLACAK?

Dostlarının hayatını kendi hayatının dahi üstünde tutan Hızır'ı yaralayacak en büyük hamle ise Şahin Ağa'nın gözlerinin önünde alınması olacaktır.