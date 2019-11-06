İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul Beylikdüzü ilçesinde ikamet eden E.N. ve S.N. isimli şüpheli şahısların, İran ülkesinden temin ettikleri uyuşturucu maddeyi kullanmış oldukları tırın özel olarak hazırlattıkları gizli bölmelerinde Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine ulaştıracakları bilgisi üzerine harekete geçti.

İstanbul Jandarması’ndan nefes kesen operasyon

FARKLI GÜZERGÂH KULLANILDI

Jandarma ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde uyuşturucu maddenin naklinde kullanılacak şüpheli aracı belirledi ve söz konusu aracı takibe aldı.

VADİ VE AVCI'YI YANILTAMADILAR

Uzun bir süre aracı fiziki olarak takibe alan Jandarma ekipleri, adli makamlardan alınan izin üzerine Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeyken şüpheli araca operasyon düzenledi.

Şüphelileri etkisiz hale getiren jandarma ekipleri, Dedektör narkotik köpekleri VADİ ve AVCI'nın da katılımıyla söz konusu tırı didik didik aradı. Narkotik köpeklerinin şoför koltuğunun alt kısmında oluşturulmuş gizli bölmeye tepki vermesi üzerine aramalar bu bölgede yoğunlaştı. Gizli bölmede, 199 adet paketlenmiş halde toplam 102 kilo uyuşturucu madde Eroin bulundu.

ÖZEL MÜŞTERİLER İÇİN…

Jandarma ekipleri ele geçirilen uyuşturucular üzerindeki inceleme ve olay ile ilgili yaptıkları kapsamlı soruşturmada; çeşitli sembol, figür ve mühür kullanılarak paketlenen uyuşturucuların Avrupa ülkelerindeki bazı özel müşterilere hazırlandığını belirledi.

Yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelilerin yurt içi ve yurt dışında bağlantılı oldukları kişilere yönelik derinlemesine soruşturmaya devam ediliyor.