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'ta kar yağdı, kaz kesimi başladı

'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde kar yağmasıyla birlikte, bölgede çok tüketilen kazlar da kesilmeye başlandı. Üreticiler "Kazları eskiden soğuk odalarda veya un içinde muhafaza ederdik, şimdi dolaplara koyuyoruz. Oldukça zahmetli, kimse 'çok pahalı' demesin" diye konuştu

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.11.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 10:00
Kars'ta kar yağdı, kaz kesimi başladı

'Kar yemeden kaz kesilmez' deyimiyle yola çıkan Karslılar, yağan karın ardından kazlarını kesip, temizliyor. Temizlenen kazlar, tuzlanıp kuruması için evlerin bahçelerinde hazırlanan askılara asılıyor.

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Kars'ta kar yağdı, kaz kesimi başladı
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