Kars'ta kar yağdı, kaz kesimi başladı

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde kar yağmasıyla birlikte, bölgede çok tüketilen kazlar da kesilmeye başlandı. Üreticiler "Kazları eskiden soğuk odalarda veya un içinde muhafaza ederdik, şimdi dolaplara koyuyoruz. Oldukça zahmetli, kimse 'çok pahalı' demesin" diye konuştu
Giriş Tarihi: 6.11.2019 09:47Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 10:00
'Kar yemeden kaz kesilmez' deyimiyle yola çıkan Karslılar, yağan karın ardından kazlarını kesip, temizliyor. Temizlenen kazlar, tuzlanıp kuruması için evlerin bahçelerinde hazırlanan askılara asılıyor.