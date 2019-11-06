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Son Dakika: Karısı amcasının oğluyla olan ilişkisini öğrenmesin diye... Cezaları belli oldu!

'dan son dakika bilgisi... Konya'da yaşanan yasak aşk cinayetinde mahkeme kararını verdi. Konya'nın Altınekin ilçesinde eşi Ali Sarı'yı (37), ilişki yaşadığı amcasının oğluna öldürttüğü gerekçesiyle haklarında 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla dava açılan Zekiye Sarı (33) ve İskender Sarı (49), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.11.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 10:01
Son Dakika: Karısı amcasının oğluyla olan ilişkisini öğrenmesin diye... Cezaları belli oldu!

Altınekin ilçesinde çiftçilik yapan, 2 çocuk babası Ali Sarı'nın, 2 Kasım 2017 sabahı pancar sökmeye gittiği Yenice Mahallesi Kalınyer mevkisindeki tarlasında işçiler tarafından cesedi bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, başından tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlenen Ali Sarı'nın akrabalarıyla birlikte çevresindeki 70 kişinin ifadesine başvurdu. İfadesi alınanlardan Mükremin Sarı (24), öldürülen Ali Sarı'nın bir süre önce amcasının oğlu İskender Sarı'ya tabanca verdiğini anlattı. Jandarma, 3 çocuk babası İskender Sarı'yı gözaltına aldı.

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Son Dakika: Karısı amcasının oğluyla olan ilişkisini öğrenmesin diye... Cezaları belli oldu!
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