Sağlık Bakanı'ndan ıspanak açıklaması: Otları ayıklayın iyice yıkayın

BUGÜN NELER OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin 'ıspanak zehirlenmeleri' ile ilgili sorularını yanıtladı. Koca İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Kocaeli'ndeki hastanelere 196 kişinin müracaat ettiğini belirtti. Ağırlıklı olarak bu müracaatların İstanbul'daki hastanelere yapıldığını söyleyen Koca, İstanbul'da 149 hastadan 21'inin tedavisinin devam ettiğini bildirdi. Koca, Edirne, Tekirdağ ve Kocaeli'deki hastaların da tedavilerinin ardından taburcu edildiğini aktardı. Koca, hastaların herhangi bir hayati, ciddi sorunu bulunmadığını ifade etti.Koca, "Burada esas bizim gördüğümüz, daha çok besin zehirlenmesi tablosuyla geldikleri ama ortak özelliği, ıspanak yedikleri şeklinde. Bununla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımıza da tetkik edilmesi üzerine bildirimde bulunduk. Burada temelde atropin benzeri etkinin daha çok görüldüğü; yani ağız kuruluğu, bulantı, kusma, görme bulanıklığı gibi şikayetler... Bu çerçevede yabani birtakım otların karışımının olduğu düşünülüyor. Hayati tehlikesi yok ama vatandaşlarımızın özellikle yabani otları ayrıştırması ve sebzeleri bol yıkamasını öneriyoruz. Endişe edilecek bir durumun olmadığını da söyleyebilirim" dedi