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çekiliş sonuçları 6 Kasım saat kaçta açıklanacak? MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama

6 Kasım çekilişini yakından takip eden vatandaşlar geçen hafta devir eden sonuçları büyük bir merak içerisinde bekliyor. Geçtiğimiz hafta 959. kez gerçekleşen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen olmamış ve ikinci kez 1.863.562,43 TL devretmişti. 5 bilen kişi sayısı ise 22 olmuştu. Peki, saat kaçta açıklanacak? İlgili sonuçlar açıklandıktan sonra 6 Kasım MPİ Şans Topu bilet sorgulama işlemlerinizi haberimizin içerisindeki panel aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 6.11.2019 09:58
Şans Topu çekiliş sonuçları 6 Kasım saat kaçta açıklanacak? MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama

Şans Topu sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş heyecanlı ve umutlu bekleyişini sürdürüyor. Geçen hafta 1.863.562,43 TL'lik büyük ikramiyenin devretmesi neticesinde Şans Topu biletlerine olan ilgi daha da arttı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MPİ BİLET SORGULA 6 KASIM

Şans Topu çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 6 Kasım 2019 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanınca aşağıdaki panel aracılığıyla sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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