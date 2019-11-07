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Valiliği'nden 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddialarına ilişkin açıklama

Valiliği, bir okulda 'otizmli öğrencilerin yuhalandığı' iddialarını yalanlayarak, olaya ilişkin incelemenin başlatıldığını açıkladı. Açıklamada "İddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, konuya ilişkin incelemenin başlatıldığı" kaydedildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.11.2019 11:06 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 11:24
Aksaray Valiliği'nden 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddialarına ilişkin açıklama

Aksaray Valiliği, sosyal medyada yayılan 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

İDDİALAR GERÇEK DEĞİL

Açıklamada, iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, konuya ilişkin incelemenin başlatıldığı kaydedildi. Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı, ''Aksaray merkez Mehmetçik İlkokul'unda 32 derslik mevcut olup, 42'si özel eğitim öğrencisi olmak üzere toplam 334 öğrenci öğrenim görmektedir. Özel eğitim öğrencileri burada 5 yıldır eğitimlerine devam etmektedirler. Bazı medya organlarında yayınlanan 'Aksaray'da otizmli çocuklar yuhalandı' haberi gerçeği yansıtmamakta olup, çocuklar okullarında normal eğitim öğretimlerine devam etmektedirler. 2020 yılı yatırım programında 12 derslikli bir özel eğitim okulu planlanmış olup konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır.''

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Aksaray Valiliği'nden 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddialarına ilişkin açıklama
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