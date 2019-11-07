‘Eski muhtar dövülerek öldürüldü’ iddiası

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yeğeni tarafından ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki eski muhtar Recep Er, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Öldüresiye dövülen Kocaali kahallesinin eski muhtarı 57 yaşındaki Recep Er, yeğeni Ö.E. tarafından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Durumu ağır olan Er, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Gözaltına alındığı öğrenilen yeğen Ö.E. ise ifadesinde amcasını yolda yerde kanlar içinde görünce kendine ait araçla hastaneye getirdiğini söyledi. Er'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin Tekstil ardından belli olacak. İHA