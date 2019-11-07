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Yalova'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan dans eğitmeni Gülcan Işık'ın (23) ölüm nedeninin ilk belirlemelere göre, böbrek yetmezliğine bağlı iç kanama olduğu belirtildi. Olay, geçen pazar gecesi, Yalova Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Bir spor merkezinde dans eğitmenliği yapan Gülcan Işık'tan haber alamayan annesi durumu oğlu Ercan Işık'a bildirdi. Eve gelen ağabey de çilingir yardımıyla içeri girdi. Ancak kardeşini yatağında ölü buldu. Gülcan Işık'ın cansız bedeni, Adli Tıp'a kaldırıldı. 4 yıl önce annesinden böbrek nakli olduğu öğrenilen Gülcan Işık'ın ön otopsisinde, ölüm nedeni böbrek yetmezliğine bağlı iç kanama olarak tespit edildi. Genç dansçı, ailesinin yaşadığı İznik'te toprağa verildi.Kardeşine, böbrek yetmezliği nedeniyle 4 yıl önce annesinden böbrek nakli yapıldığını söyleyen 24 yaşındaki ağabey Ercan Işık, "Sağlığı nedeniyle eğitim hayatından geri kalmıştı. Bir işle meşgul olmak istedi. Kadınlara özel dans dersleri veriyordu. Yalova'da iş buldu. Gülcan'ı baskı altına almak istemedik. O yüzden Yalova'ya gitmesine onay verdik. Vefat etmeden bir gün önce anneme rahatsız olduğunu söylemiş. Sabah annem aramış, telefonu açmayınca bana söyledi. Öğle saatlerine kadar ulaşamayınca da Yalova'ya gittim. Zile bastım açan olmadı. Çilingir çağırdım. Kapıyı açtırarak, içeri girdim. Yatağında yatıyordu. Nabzının atmadığını fark edince ambulans çağırdım. Sağlık ekipleri geldiklerinde yapacak bir şey olmadığını, kardeşimin hayatını kaybettiğini söylediler. Böbrek yetmezliğinden dolayı iç kanamadan hayatını kaybetmiş" dedi. Ağabey Işık, "Hayatı dolu dolu yaşamayı seviyordu. Mesleğini seviyordu. Gülücükler saçan biriydi kardeşim" diye konuştu. DHA