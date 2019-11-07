Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu ile ilgili raporu belli oldu! Yurtta hava durumu nasıl?

Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında güneybatıdan yer yer kuvvetli (30-50 Km/saat) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 21

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25

Adana: Az bulutlu ve açık 29

Antalya: Az bulutlu ve açık 26

Samsun: Az bulutlu ve açık 25

Trabzon: Az bulutlu ve açık 22

Erzurum: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 14

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 22