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ile ilgili raporu belli oldu! Yurtta ?

Güncel olarak araştırılan ve merak edilen konulardan biri olan yoğun olarak araştırılıyor. Kasım ayına girdiğimiz şu dönemde güneşli havayı yaşıyor olmamız vatandaşların yine de tedbirli davranmasına sebep oluyor. 'den gelen hava durumu raporuna göre; yurt genelinde yağış beklenmezken, ülke genelinde hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek. İşte hava durumu raporu!

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.11.2019 09:11 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 09:26

Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında güneybatıdan yer yer kuvvetli (30-50 Km/saat) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 21
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 22
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25
Adana: Az bulutlu ve açık 29
Antalya: Az bulutlu ve açık 26
Samsun: Az bulutlu ve açık 25
Trabzon: Az bulutlu ve açık 22
Erzurum: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 14
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 22

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu ile ilgili raporu belli oldu! Yurtta hava durumu nasıl?
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