Profesörün tecavüz ettiği iddia edilen veteriner hakkında son dakika gelişmesi: “Adalet yerini bulsun!

Profesörün tecavüz ettiği iddia edilen veteriner hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olan ve geçtiğimiz Nisan ayında kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen profesör adaletin yerini bulmasını istediğini belirtti. Önce tutuklanıp sonrasında re'sen tahliye edilen profesörün duruşma tarihi 11 Aralık olarak belirlendi. Prof. Dr. Hasan Bilgili konu ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.

İşte ayrıntılar…