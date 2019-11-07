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Profesörün tecavüz ettiği iddia edilen veteriner hakkında gelişmesi: “Adalet yerini bulsun!

Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olan ve geçtiğimiz Nisan ayında kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen profesör hakkında gelişmesi yaşandı. Gözaltına alınan Prof. Dr. , mahkemece tutuklanmıştı. Bilgili, daha sonra savcılık tarafından re'sen tahliye edildi. "Adalete olan inancım güçlendi", "Duruşmaya katılmak istiyorum", "Polis delillerimi toplamadı" gibi ifadeler kullanan Prof. Dr. Hasan Bilgili ile delilleri yok etmede ona yardım ettiği ileri sürülen 2 kişi, 11 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak. İşte konu ile ilgili son dakika ayrıntıları…

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.11.2019 16:52 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 17:05
Profesörün tecavüz ettiği iddia edilen veteriner hakkında son dakika gelişmesi: “Adalet yerini bulsun!

Profesörün tecavüz ettiği iddia edilen veteriner hakkında gelişmesi yaşandı. Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olan ve geçtiğimiz Nisan ayında kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen profesör adaletin yerini bulmasını istediğini belirtti. Önce tutuklanıp sonrasında re'sen tahliye edilen profesörün duruşma tarihi 11 Aralık olarak belirlendi. Prof. Dr. konu ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.

İşte ayrıntılar…

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Profesörün tecavüz ettiği iddia edilen veteriner hakkında son dakika gelişmesi: “Adalet yerini bulsun!
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