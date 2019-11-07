Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Diyanet takvimi: Üç aylar ne zaman başlıyor?

İslam aleminin merakla beklediği Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 dini günler takvimi duyuruldu. Bununla birlikte ''Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? Üç aylar ne zaman başlıyor?'' sorularının yanıtları belli oldu. Müslümanlar için bin aydan daha hayırlı olan bugünde tatil tarihleri merak edildi. Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerini tatil günlerine göre yapmak isteyenler Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihlerini sorguluyor. Haberimizde 2020 Dini günler takvimi, üç aylar başlangıcı, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihlerine bakabilirsiniz.

RAMAZAN BAYRAMI VE KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2020 DİYANET TAKVİMİ

RAMAZAN BAYRAMI 2020

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs, 2020.

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs , 2020.

KURBAN BAYRAMI 2020

30 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı Arifesi

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1.gün

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 2.gün

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 3.gün

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 4.gün

Diyanet tarafından açıklanan tarihlere göre 2020 Kurban Bayramı'nın 9 (dokuz) gün tatil olması beklenmiyor. Güncel açıklama gelince ilgili haberde yer alacaktır.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2020 dini günler takvimine göre, üç aylar 25 Şubat 2020 Salı günü başlayacak. Receb ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili 27 Şubat Perşembe günü, Miraç Kandili ise 21 Mart Cumartesi günü idrak edilecek.

Şaban ayı 25 Mart 2020 Çarşamba günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 7 Nisan Salı günü dualarla idrak edilecek.

Ramazan ayı ise 24 Nisan Cuma günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 19 Mayıs Salı gününe denk geliyor.