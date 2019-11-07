Son dakika haber! Japon deprem uzmanlarından korkutan uyarı geldi: 1999 Marmara depremi tekrar edecek!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Uzakdoğu Topluluğu tarafından düzenlenen "Deprem Gerçeği ve Alınması Gereken Önlemler" söyleşisinde konuşan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki Türkiye ile ilgili korkutan son dakika uyarılarında bulundu. Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığına dikkat çeken uzman, 1999 Marmara depreminin tekrar edeceğinin altını çizdi. Tahminiyle ilgili tarih de verdi.

Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği Türkiye Şubesi Genel Sekreteri Yoshinori Moriwaki, Yoshinori Moriwaki, topraklarının yüzde 97'si deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin deprem gerçeğine dikkat çekti.

2023'TE EN UZUN ASMA KÖPRÜ LİDERLİĞİ TÜRKİYE'YE VERİLECEK

Dünyanın en uzun asma köprüsünün inşasını gerçekleştiren Moriwaki, "Akashi Boğaz Köprüsü 1991 metreyle dünyanın en uzun asma köprüsü. Osmangazi Köprüsü 1550 metreyle dünyada dördüncü. 2023 sizin için önemli bir yıl, Cumhuriyetin yüzüncü yılı. 2023 yılında Çanakkale'de, ara mesafesi 2023 metre olmak üzere dünyada birinciliği artık Japonya, Türkiye'ye teslim edecek. Bu sizler için çok gurur verici bir şey, dünyada en uzun asma köprü sizde olacak" ifadelerini kullandı.