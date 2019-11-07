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'de polisten kaçan hırsızlar kamerada

İstanbul'da sokak aralarında dolaşarak park halindeki otomobiller içinde bırakılan bilgisayar, matkap, fotoğraf makinesi gibi eşyaları çaldıkları iddia edilen biri kadın 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin Otoyolu'nda peşlerindeki polislerden kurtulmak için kullandıkları otomobili terk ederek kaçmaları Mobese kameralarına yansıdı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.11.2019 14:43 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 15:41
TEM'de polisten kaçan hırsızlar kamerada

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından otomobillerin içinden yapılan hırsızlık olaylarının artması üzerine soruşturma başlatıldı. Polis, yaklaşık 2 ay süren çalışmanın ardından şüphelilerin kullandığı otomobili belirledi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin peşlerindeki polisi atlatmak için Otoyolu üzerinde kullandıkları otomobili terk ederek hızla geçen araçların arasından karşıya geçerek kaçmaları Mobese kameraları tarafından görüntülendi. Polis bu görüntüleri kullanarak şüphelilerin önce eşkalini ardından da kimliklerini tespit etti.

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TEM'de polisten kaçan hırsızlar kamerada
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