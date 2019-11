11 milyon fidan dikilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Geleceğe Nefes' isimli fidan dikme projesi kapsamında 11 Kasım günü iki dünya rekoru kıracaklarını söyledi. 1 saatte en fazla fidan dikme rekorunu Çorum'da 1 saatte dikecekleri 232 bin 647 adet fidanla Endonezya'nın elinden alacaklarını belirten Pakdemirli, "Bir yandan da halkımızın fidan dikimlerini fotoğraflayıp dünyanın en büyük online fidan diken insan albümünü yapıp Guinness'e tescil ettireceğiz" dedi.

Geleceğe Nefes Seferberliği reklam filmi yayınlandı!

ŞİMDİDEN 13 MİLYON OLDUK

11 Kasım saat 11'de Türkiye'nin 81 ilinde başlayacak fidan dikiminin dünyaya örnek olacak bir toplumsal bilinçlendirme kampanyası olduğunun altını çizen Pakdemirli, "'Geleceğe Nefes' seferberliğinde 11 milyon fidanı sahiplendirmek üzere yola çıktık. Bugün itibarıyla 13 milyonun üzerinde fidan sahiplendirildi. 9 milyonu aşkın birey bireysel sertifika aldı. Bu fidanları da 11 Kasım'dan sonra dikmeye devam edeceğiz" dedi.







TAMAMI YERLİ FİDAN

Tek fidanın maliyetinin 3 lira olduğunu toplamda fidanlar için 35 milyon lira harcandığını dile getiren Pakdemirli, "Bu fidanların tamamı yerli. Orman Genel Müdürlüğü fidanlıklarından sağlandı. Ama ihtiyaç olursa ithal etmekten de çekinmeyiz" dedi. Pakdemirli olası bir yangında orman varlığının azalmaması ve insanların zarar görmemesi için Orman Müdürlüğü'nün elindeki yangın söndürme araçlarını belediyelere bilabedel verip yeni söndürme araçları alınacağının da altını çizdi.







BÜYÜK SEFERBERLİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın 1.5 katını 16 yılda gerçekleştirdiklerini ayrıca yanan ormanların 40 misli ağaçlandırma yaptıklarını vurgulayan Pakdemirli, "Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan genelgeyle 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi" açıklamasını yaptı. Pakdemirli sadece İstanbul'da 177 bin fidan dikimi yapılacağının altını çizdi. Zaman içinde dikim çalışmalarına sadece iğneli ve yapraklı ağaçları değil tıbbi ve aromatik bitkileri de dahil edeceklerini vurgulayan Pakdemirli, "Bu yıl 1 milyar dolar ihracata gidiyoruz. 2023 hedefimiz 5 milyar dolar. Bu seferberlik akabinde tıbbi aromatik bitkilerimizi de yetiştiriyor olacağız" diye konuştu.



EMİNE ERDOĞAN SİİRT İÇİN FİDAN SAHİPLENDİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 11 Kasım'da 11 milyon fidanın toprakla buluşturulmasının hedeflendiği "Geleceğe Nefes" kampanyasına, kendi adına bir fidanı sahiplenerek destek verdi.

Erdoğan, Twitter hesabından, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, paylaşımında, "Daha yeşil bir Türkiye için Tarım ve Orman Bakanlığının 'geleceğe nefes olsun' diyerek başlattığı 11 Kasım'da 11 milyon fidan kampanyasını, geleceğimizin korunması için çok anlamlı buluyorum. Tüm vatandaşlarımızı kampanyaya katılmaya ve fidan dikmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Kampanya kapsamında kendi adına bir fidanı sahiplenerek aldığı katılım belgesinin görselini de paylaşan Erdoğan, fidanın dikileceği ağaçlandırma bölgesi olarak ise memleketi Siirt'i seçti. Buna göre Emine Erdoğan'ın fidanı, 11 Kasım'da Siirt Merkez'deki üniversite bahçesine dikilecek. AA



ABDULLAH İLK FİDANI CUMHURBAŞKANI İLE DİKECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Temmuz'da Abdullah Enes Şahin isimli bir gencin Twitter hesabından paylaştığı ve kısa sürede etkileşim alan "Ağaç Dikme Bayramı" önerisine destek vermişti. Fikri beğendiğini belirten Erdoğan, söz konusu paylaşıma verdiği yanıtta, "Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerine yer vermişti. Abdullah Enes Şahin, Twitter'da "Bir fikrim geldi. Biz neden 'Ağaç Dikme Bayramı' ilan etmiyoruz. Her yıl bir gün ayıralım, çoluk çocuk maaile, 82 milyon ağaç dikelim. Hem dünyaya örnek olalım hem gelecek nesillere yemyeşil bir ülke bırakalım" paylaşımında bulunmuştu. Youtuber Abdullah Enes Şahin, Cumhurbaşkanı'nın genelge yayınlayıp, 11 Kasım'ı "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan etmesi üzerine büyük sevinç yaşadı. SABAH'a konuşan Şahin, "Açıkçası bu kadar çok etkileşim alacağımı tahmin etmedim. Ancak ağaçlar hepimizin ortak noktası. Pazartesi günü ilk fidanımızı Cumhurbaşkanımızla Ankara Batıkent'te dikeceğiz" dedi.