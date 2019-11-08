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'da ve 'ye yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı

'da terör örgütleri ve 'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 10 zanlıdan 9'u yakalandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.11.2019 15:54 Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 16:03
Adana'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ ve El Kaide'ye üye olduğu ve terör örgütleri içinde çeşitli görevlerde bulunduğu ileri sürülen 8'i Suriye uyruklu 10 şüpheliye yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, zanlılardan 9'u gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınanlar arasında DEAŞ ve El Kaide'de hemşire, istihbaratçı ve hizmet emiri gibi görevlerde bulunduğu, evlerinde örgütsel ders, sohbet ve etkinlik düzenlediği ve örgüt mensupları ile ilişki ve irtibat içerisinde olduğu ileri sürülen zanlıların yer aldığı öğrenildi.

Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Firari bir şüpheli aranıyor.

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Adana'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı
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