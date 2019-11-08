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Bir içim Su!

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.11.2019
Bir içim Su!
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nce "Kedi Villası"nda koruma altına alınan Su 'en güzel kedi' seçildi. İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası Mutlu Kediler Yarışması"nda podyuma Su ve kardeşi Başak birlikte çıktı. Yarışmada "Su", jüriden en yüksek puanı alarak birinci oldu. YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, "Kedimiz, şampiyon kedilerin katıldığı yarışmada şampiyonların şampiyonu oldu. En güzel kedi seçilerek bütün ödülleri aldı. Dünyanın en güzel kedisi olduğu tescillendi" dedi.
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