Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa Cuma ezan saatleri burada!

İslam aleminin bayramı olan yeni bir Cuma gününe daha ulaştık. Cuma namazı için milyonlar camilere akın edecekler. Bu nedenle de vatandaşlar Cuma namazı saati ve ezan vakitleri araştırması yapıyorlar. İllerimize göre Cuma namazı ve ezan saatlerini haberimizde derledik. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa gibi illerimiz başta olmak üzere cuma namazı saati ve ezan vakti hakkında bilgi edinebilirsiniz. İşte Türkiye'de şehirlere göre 8 Kasım 2019 Cuma namazı saati...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? 8 KASIM EZAN SAATLERİ

İstanbul: Cuma namazı 8 Kasım tarihinde İstanbul'da 12:53'te kılınacak.

Ankara: Cuma namazı 8 Kasım'da Ankara'da 12:37'de kılınacak.

İzmir: , İzmir'de 13:00'te

Bursa: Bursa'da 12:52'de kılınacak.

Diğer tüm illerin cuma namazı saatlerini öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki bağlantı ile ulaşabilirsiniz...